Наследие Абая и исламские ценности: республиканская конференция прошла в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее в преддверии 175-летия Абая прошла республиканская конференция с участием главного муфтия страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В городском инфоцентре сообщили, что в государственном университете имени Шакарима прошла республиканская конференция «Наследие Абая и исламские ценности». Организаторами её выступили Духовное управление мусульман Казахстана и Университет Шакарима. Обучение молодого поколения через духовное наследие Абая - такова главная цель конференции. Отметим, что в работе круглого стола приняли участие главный муфтий Республики Казахстан Наурызбай кажы Таганулы, представители городского руководства, студенты и представители интеллигенции.

«Земли Семея – священное место, родина великих Абая и Шакарима. В рамках программы «Рухани жангыру» мы посещаем священные места Казахстана, чтобы поддержать проект духовного возрождения. Очень важно проводить подобные мероприятия, встречи, конференции и собрания в стенах учебных заведений. Сегодня мы говорим о духовном наследии Абая, касаемо исламской религии, так как Абай имел очень тесную связь с религией и обучался в медресе», – сказал главный муфтий страны Наурызбай кажы Таганулы.

На пленарном заседании были представлены доклады о духовном наследии Абая, аль-Фараби, человеческих ценностях и духовном воспитании молодого поколения. Также было отмечено, что в этом году Духовное управление мусульман Казахстана празднует 30-летний юбилей. В год тридцатилетия организации запланировано проведение множества мероприятий, в том числе предполагается, что несколько мечетей будут названы именем Абая.