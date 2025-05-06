Насколько изменились цены на коммунальные услуги в Астане

В декабре 2024 года департамент рассмотрел заявки от поставщиков услуг на пересмотр тарифов, действовавших с 2020 года.

Водоснабжение и водоотведение

По информации департамента, тариф на водоснабжение, предоставляемое ГКП «Астана Су Арнасы», с 1 января 2025 года увеличился на 18%. Средний тариф составил 158,93 тенге за кубометр (без НДС). На водоотведение тариф вырос на 11% и составляет 134,96 тенге за кубометр (без НДС).

Причинами повышения, как озвучили в ходе слушаний, стали:

статус воды как стратегического товара;

рост заработных плат по официальной статистике;

передача сетей и имущества от местных исполнительных органов;

дополнительные инвестиции в рамках государственной программы «Тариф в обмен на инвестиции».

Теплоснабжение

По теплоснабжению произошло снижение тарифа. ТОО «Астанаэнергосбыт» самостоятельно снизило средний тариф на 10%, и он составляет 4 430 тенге.

Электроснабжение

С начала 2025 года функции по электроснабжению были переданы от ТОО «Астанаэнергосбыт» региональным электросетевым компаниям (РЭК). Тем не менее, «Астана-РЭК» пока продолжает работу по прежним тарифам «Астанаэнергосбыта» — 24,43 тенге за киловатт-час (средний тариф), который также был снижен в декабре и ноябре 2024 года.

Сейчас в департаменте рассматривается уведомление от АО «Астана-РЭК» о необходимости изменения предельной цены на электроэнергию.

Как напомнили в ведомстве, публичные слушания по тарифам проходят ежемесячно, в первый вторник месяца. Информация о них публикуется на сайте комитета и в официальных аккаунтах в соцсетях.

О росте тарифов на комуслуги ранее сообщал вице-министр национальной экономики. Тогда конкретные цифры он не назвал, отметив, что у каждого субъекта естественных монополий они разные.