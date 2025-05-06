РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:04, 06 Май 2025 | GMT +5

    Насколько изменились цены на коммунальные услуги в Астане

    Коммунальные тарифы в Астане в 2025 году изменились по сравнению с предыдущим периодом. Об этом сообщили в департаменте Комитета по регулированию естественных монополий по Астане в ходе онлайн-общественных слушаний, передает корреспондент агентства Kazinform.

    коммунальные счета коммуналдық төлемдер
    Фото: freepik.com

    В декабре 2024 года департамент рассмотрел заявки от поставщиков услуг на пересмотр тарифов, действовавших с 2020 года.

    Водоснабжение и водоотведение

    По информации департамента, тариф на водоснабжение, предоставляемое ГКП «Астана Су Арнасы», с 1 января 2025 года увеличился на 18%. Средний тариф составил 158,93 тенге за кубометр (без НДС). На водоотведение тариф вырос на 11% и составляет 134,96 тенге за кубометр (без НДС).

    Причинами повышения, как озвучили в ходе слушаний, стали:

    • статус воды как стратегического товара;
    • рост заработных плат по официальной статистике;
    • передача сетей и имущества от местных исполнительных органов;
    • дополнительные инвестиции в рамках государственной программы «Тариф в обмен на инвестиции».

    Теплоснабжение

    По теплоснабжению произошло снижение тарифа. ТОО «Астанаэнергосбыт» самостоятельно снизило средний тариф на 10%, и он составляет 4 430 тенге.

    Электроснабжение

    С начала 2025 года функции по электроснабжению были переданы от ТОО «Астанаэнергосбыт» региональным электросетевым компаниям (РЭК). Тем не менее, «Астана-РЭК» пока продолжает работу по прежним тарифам «Астанаэнергосбыта» — 24,43 тенге за киловатт-час (средний тариф), который также был снижен в декабре и ноябре 2024 года.

    Сейчас в департаменте рассматривается уведомление от АО «Астана-РЭК» о необходимости изменения предельной цены на электроэнергию.

    Как напомнили в ведомстве, публичные слушания по тарифам проходят ежемесячно, в первый вторник месяца. Информация о них публикуется на сайте комитета и в официальных аккаунтах в соцсетях.

    О росте тарифов на комуслуги ранее сообщал вице-министр национальной экономики. Тогда конкретные цифры он не назвал, отметив, что у каждого субъекта естественных монополий они разные.

    Теги:
    Комуслуги Цены и тарифы Астана
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают