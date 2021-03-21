Насколько застрахованы казахстанцы при передаче пенсионных в доверительное управление

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Едином накопительном пенсионном фонде озвучили информацию касательно страховки средств клиента при передаче пенсионных накоплений в доверительное управление, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Государственная гарантия сохранности обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в размере фактически внесенных обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных взносов с учетом уровня инфляции предусмотрена только на суммы, находящиеся под управлением Национального Банка Республики Казахстан», - сообщили в Фонде в ответ на запрос редакции.

Согласно предоставленной информации, компания-управляющий инвестиционным портфелем (УИП), в случае образования отрицательной разницы между номинальной доходностью пенсионных активов, полученной УИП, и минимальным значением доходности пенсионных активов, рассчитанным в соответствии с Законом и нормативным правовым актом Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Республики Казахстан (АРРФР), возмещает данную отрицательную разницу за счет собственного капитала в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом АРРФР, для последующего перечисления данной суммы Заявителю, пенсионные накопления которого находились в доверительном управлении данного УИП по состоянию на конец года, предшествующего году, в котором производится возмещение.

При этом, указанная сумма зачисляется на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков, открытые в ЕНПФ.

«Минимальный уровень доходности будет рассчитываться исходя из средневзвешенной доходности пенсионных активов, переданных в управление УИП, действующим на рынке. Информация о показателях минимальной доходности и средневзвешенной доходности по пенсионным активам будет ежемесячно публиковаться на официальном интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан», - заключил в ЕНПФ.