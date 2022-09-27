Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Насколько защищены школы Казахстана от террористических атак

Автор:  
Анеля Касымова
27 Сентября 2022, 13:45
Насколько защищены школы Казахстана от террористических атак

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов поднял вопрос безопасности в школах Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вчера в школе в Ижевске произошла стрельба. К сожалению, среди погибших – ученики. Для нас, безусловно, такое событие должно стать уроком. Поэтому мы еще раз поднимаем вопрос безопасности наших детей», - сказал министр во время аппаратного совещания.

Он отметил, что в этом направлении проводится соответствующая работа, но тем не менее ряд проблем остаются нерешенными. А. Аймагамбетов поручил принять все необходимые меры для обеспечения безопасности детей и устранить недочеты до конца года.

Так, по данным председателя Комитета по охране прав детей Минпросвещения Есенгазы Имангалиева, на начало учебного года школы обеспечены системами видеонаблюдения на 100%. Однако к центру оперативного управления подключены только 82%, или 2605 школ, рассчитанных на 300 учеников и выше. Низкие показатели отмечаются в Актюбинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской областях.

В 24 крупных городах функционируют 1351 организация среднего образования, из которых 83% заключили договоры с охранными агентствами. Низкие показатели в Костанайской, Павлодарской, Атырауской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях.

Тревожные кнопки установлены в 1117 школах, или 97% школ. Низкие показатели в Кызылординской, Восточно-Казахстанской областях.

По результатам проверок Министерства внутренних дел, требованиям антитеррористической защищенности соответствуют свыше 630 школ. В более, чем 550 школах выявлены нарушения.

Ранее сообщалось , что число погибших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до 17 человек. Ранения при стрельбе в школе в Ижевске получили 24 человека, среди них 22 ребенка.


Асхат Аймагамбетов   Минпросвещения РК   школа  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
В Актюбинской области оператор канализационной насосной станции получила ожог 95% тела
В Актюбинской области оператор канализационной насосной станции получила ожог 95% тела
Из-за возгорания сухой травы загорелся лес в СКО
Из-за возгорания сухой травы загорелся лес в СКО
Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану