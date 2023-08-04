Насколько законны звонки коллекторских компаний родственникам задолжников – ответ АРРФР

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Насколько законны звонки коллекторских компаний родственникам задолжников по кредитам - на этот вопрос ответил заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«У нас есть законодательство о коллекторской деятельности, и там предусмотрены сроки и время в течение которого коллекторские агентства могут звонить заемщику. Коллекторские агентства должны осуществлять свою деятельность, в том числе контактировать с заемщиком строго в рамках законодательных норм. В законодательстве также прописано, с кем они могут контактировать. Если они нарушают законодательство, то надо писать жалобы, и мы будем разбираться», - сказал Олжас Кизатов, отвечая на вопросы журналистов после заседания МВК в Минюсте.

На вопрос, откуда коллекторские агентства берут информацию о родственниках просрочивших кредиты заемщиков и, порой, знают о их передвижениях - на что жалуются в соцсетях наши граждане, заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка затруднился ответить.

«Такой информации к нам в агентство не поступало. Но если были такие случаи и кейсы, то люди должны написать жалобы, и мы по каждому случаю будем разбираться с микрофинансовыми организациями, банками и коллекторскими компаниями», - заверил Олжас Кизатов.

В законодательстве указано, что коллекторское агентство вправе взаимодействовать с должником и (или) его представителем не более трех раз в период с 8.00 до 21.00 часов в будние дни посредством телефонных переговоров по инициативе коллекторского агентства.