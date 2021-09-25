23:23, 24 Сентябрь 2021 | GMT +6
Насколько загружены реанимации ковидных стационаров, сообщили в Атырау
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 27 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в инфекционных стационарах в Атырауской области. Четыре человека в реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение получают 357 человек.Загруженность составляет 15,1% (на 2 352 койко-места).
В отделениях реанимации лежат 27 пациентов, четверо из них подключены к аппаратам ИВЛ. Это более чем в три раза меньше, чем было в августе. Загруженность составляет 30% (на 90 мест).
Как ранее сообщалось, за сутки коронавирус выявили у 68 жителей Атырауской области.
За сутки от коронавирусной инфекции в области скончались два человека.
Как ранее сообщалось, за сутки коронавирус выявили у 68 жителей Атырауской области.