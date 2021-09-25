РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:23, 24 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Насколько загружены реанимации ковидных стационаров, сообщили в Атырау

    None
    None
    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 27 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в инфекционных стационарах в Атырауской области. Четыре человека в реанимации подключены к аппаратам ИВЛ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение получают 357 человек.

    Загруженность составляет 15,1% (на 2 352 койко-места).
    В отделениях реанимации лежат 27 пациентов, четверо из них подключены к аппаратам ИВЛ. Это более чем в три раза меньше, чем было в августе. Загруженность составляет 30% (на 90 мест).

    За сутки от коронавирусной инфекции в области скончались два человека.

    Как ранее сообщалось, за сутки коронавирус выявили у 68 жителей Атырауской области.


    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Коронавирус в РК
    Сейчас читают
    00:03, 02 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются в Казахстане 2 октября
    Сегодня, 23:23
    Милад Карими завоевал олимпийскую лицензию в Париж
    Сегодня, 22:55
    В Экибастузе запустили все тепломагистрали
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!