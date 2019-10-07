Насколько выросло число очередников на получение жилья в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2019 году Жилстройсбербанк выдал 34 179 займов на 361 млрд тенге. Об этом сообщил заместитель председателя Мажилиса Парламента РК Владимир Божко, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всего только в 2018 году Жилстройсбербанк по всем видам кредитования выдал 39 295 займов на 360 млрд тенге, в 2019 году -34 179 займов на 361 млрд тенге», - сказал Владимир Божко, выступая на Правительственном часе по вопросам реализации программы «Нурлы жер» в Мажилисе.

Он также добавил, что народ стал массово использовать этот инструмент для приобретения жилья.

«Хотел бы обратить внимание на очередь. Очередь в местных исполнительных органах на 1.12.2016 была 2,5 млн человек, в том числе 400 тысяч - в местных исполнительных, 780 тысяч - вкладчики и 1,3 млн желающих получить участки под строительство домов. На январь 2018 года в очередях уже стояло 2, 8 млн человек», - добавил Владимир Божко.