Насколько выросли инвестиции в основной капитал в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев рассказал о росте инвестиций в основной капитал, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Важным фактором экономического роста остается привлечение внутренних и внешних инвестиций. При этом недобывающие отрасли остаются привлекательным направлением для инвестиций», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.
По его словам, за 11 месяцев текущего года темп роста инвестиций в основной капитал составил 2,6%, в том числе динамика роста инвестиций в основной капитал без учета горнодобывающей промышленности составил 11,7%.
Так, инвестиции выросли в строительстве в 2,1 раза, обрабатывающей промышленности – на 50,5%, сельском хозяйстве – на 40,5%, торговле – на 34,2%, операциях с недвижимым имуществом – на 18,6% и финансовой деятельности – на 14,2%.
«В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в Шымкенте и Алматы, а также в Актюбинской и Павлодарской областях», - заключил министр.
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