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вчера 23:23
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вчера 19:28
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вчера 18:40
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Насколько выросла обеспеченность водоснабжением в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Насколько выросла обеспеченность водоснабжением в Казахстане, рассказала председатель Счетного Комитета по контролю за исполнением государственного бюджета Наталья Годунова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«За годы независимости на решение водных вопросов только в рамках программных документов было выделено порядка 790 млрд тенге государственных средств. В результате обеспеченность водоснабжением возросла с 53% в 2003 году до 98% в 2018 году, в том числе в городских населенных пунктах она составила 99,7%, в сельских- 95,9%», - сказала Наталья Годунова в ходе парламентских слушаний в Сенате по вопросам водной безопасности.
Спикер также добавила, что в тоже время по итогам аудита выявлен ряд серьезных недостатков, не позволяющих обеспечить эффективность управления водными ресурсами.
Первое. В стратегические документы государственного планирования страны не в полной мере интегрированы Цели устойчивого развития. Не обеспечена интеграция и взаимосвязь мероприятий вышестоящих документов стратегического планирования и стратегического плана уполномоченных органов.
Второе. На протяжении 16 лет со дня принятия Водного кодекса не разработаны и не приняты 6 подзаконных актов (Правила учета водохозяйственных сооружений, Правила проведения государственного мониторинга водных объектов, Правила проведения государственного контроля). Взаимодействие и координация деятельности министерств и ведомств, осуществляющих государственный контроль в области использования и охраны водного фонда, до сих пор не налажены.
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