Насколько выросла обеспеченность водоснабжением в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Насколько выросла обеспеченность водоснабжением в Казахстане, рассказала председатель Счетного Комитета по контролю за исполнением государственного бюджета Наталья Годунова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За годы независимости на решение водных вопросов только в рамках программных документов было выделено порядка 790 млрд тенге государственных средств. В результате обеспеченность водоснабжением возросла с 53% в 2003 году до 98% в 2018 году, в том числе в городских населенных пунктах она составила 99,7%, в сельских- 95,9%», - сказала Наталья Годунова в ходе парламентских слушаний в Сенате по вопросам водной безопасности.

Спикер также добавила, что в тоже время по итогам аудита выявлен ряд серьезных недостатков, не позволяющих обеспечить эффективность управления водными ресурсами.

Первое. В стратегические документы государственного планирования страны не в полной мере интегрированы Цели устойчивого развития. Не обеспечена интеграция и взаимосвязь мероприятий вышестоящих документов стратегического планирования и стратегического плана уполномоченных органов.

Второе. На протяжении 16 лет со дня принятия Водного кодекса не разработаны и не приняты 6 подзаконных актов (Правила учета водохозяйственных сооружений, Правила проведения государственного мониторинга водных объектов, Правила проведения государственного контроля). Взаимодействие и координация деятельности министерств и ведомств, осуществляющих государственный контроль в области использования и охраны водного фонда, до сих пор не налажены.