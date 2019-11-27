+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -11 °С
Алматы: -5 °С
USD 386.49 EUR 425.68
RUB 6.04 CNY 54.89
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Насколько выросла обеспеченность водоснабжением в Казахстане

27 Ноября 2019 12:32
Поделиться:
Насколько выросла обеспеченность водоснабжением в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Насколько выросла обеспеченность водоснабжением в Казахстане, рассказала председатель Счетного Комитета по контролю за исполнением государственного бюджета Наталья Годунова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

В Атырау пригородный поселок остался без воды
Ряд микрорайонов останутся без холодной воды в Алматы Ряд зданий в центре Алматы останутся без холодной воды Две улицы Нур-Султана временно останутся без питьевой воды

«За годы независимости на решение водных вопросов только в рамках программных документов было выделено порядка 790 млрд тенге государственных средств. В результате обеспеченность водоснабжением возросла с 53% в 2003 году до 98% в 2018 году, в том числе в городских населенных пунктах она составила 99,7%, в сельских- 95,9%», - сказала Наталья Годунова в ходе парламентских слушаний в Сенате по вопросам водной безопасности.

Спикер также добавила, что в тоже время по итогам аудита выявлен ряд серьезных недостатков, не позволяющих обеспечить эффективность управления водными ресурсами.

Первое. В стратегические документы государственного планирования страны не в полной мере интегрированы Цели устойчивого развития. Не обеспечена интеграция и взаимосвязь мероприятий вышестоящих документов стратегического планирования и стратегического плана уполномоченных органов.

Второе. На протяжении 16 лет со дня принятия Водного кодекса не разработаны и не приняты 6 подзаконных актов (Правила учета водохозяйственных сооружений, Правила проведения государственного мониторинга водных объектов, Правила проведения государственного контроля). Взаимодействие и координация деятельности министерств и ведомств, осуществляющих государственный контроль в области использования и охраны водного фонда, до сих пор не налажены.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Сенат,
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив