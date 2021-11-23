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Насколько выросла доля местного содержания в Казахстане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
23 Ноября 2021, 09:30
Насколько выросла доля местного содержания в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов рассказал о предпринимаемых мерах поддержки отечественных производителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях реализации стратегии самодостаточности национальной экономики для поддержки отечественных производителей министерством принимаются меры системного характера, а также разрабатываются механизмы поддержки в соответствии с международными обязательствами», - сказал Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

По его словам, действующие «горизонтальные» меры поддержки направлены на обеспечение рынков сбыта и заключения долгосрочных заказов.

«Министерством осуществляется мониторинг закупок всех субъектов регулируемого рынка для принятия своевременных корректирующих мероприятий. С 2020 года фиксируется положительный вектор роста доли местного содержания, показатель составил 1,3%», - отметил министр.

«Общий объем регулируемых закупок по итогам 9 месяцев текущего года (без учета закупок недропользователей ТПИ) составил 12,9 трлн тенге, доля местного содержания выросла на 6,4% и составила 58,3%», - заключил Б. Атамкулов.


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