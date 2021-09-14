Насколько выросла доля электронной торговли в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам восьми месяцев текущего года в торговой отрасли наблюдается положительная динамика. Об этом сообщил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам восьми месяцев текущего года в торговой отрасли наблюдается положительная динамика. К примеру, индекс физического объема валовой добавленной стоимости в торговле составил 109,1%, что практически компенсирует потери развития отрасли в 2020 году», - сказал Бахыт Султанов.

Министр добавил, что активное развитие продолжается в электронной коммерции. Доля электронной торговли в общей розничной торговле за первое полугодие текущего года составила 12,2%, что на 2,5 процентных пункта выше 2020 года.

«Показатели развития внутренней торговли свидетельствуют, что бизнес адаптировался к нынешним условиям и развивается дальше», - подчеркнул Бахыт Султанов.

Ранее сообщалось, что с начала текущего года экономика Казахстана показала рост в 3%.

«В январе-августе текущего года экономика Казахстана продолжила планомерное восстановление и показала рост в 3%», - сообщил министр национальной экономики РК Асет Иргалиев.

Он добавил, что в отчетном периоде в рамках основных трендов наблюдается положительный рост в реальном секторе и сфере услуг, высокий рост инвестиций в недобывающих секторах, сохранение положительного торгового баланса.