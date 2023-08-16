Насколько выросла численность населения Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Численность населения Астаны на 1 июня составила 1 376 000 человек. Об этом сообщил заместитель директора ТОО «Научно-исследовательский проектный институт «Астанагенплан» Серик Абдрахманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Численность населения столицы на 1 июня составила 1 376 000 человек. Ежегодный прирост населения составляет более 50 000 человек», - сказал Серик Абдрахманов в ходе общественных слушаний по проекту нового генерального плана Астаны до 2035 года.

Он также отметил, что в соответствие с действующим генеральным планом территория столицы составляла 71 тысяча га. Согласно Указу Президента РК от 6 февраля 2017 года, в границу города вошла часть земель Целиноградского района Акмолинской области общей площадью 8 719 га. Таким образом площадь Астаны составляет 79,7 тысячи гектар.

Ранее сообщалось, что в радиусе 30 км от столицы расположено 39 сельских населенных пунктов с прогнозной численностью населения 283 тысячи человек.