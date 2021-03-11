Насколько вырос ВВП за два месяца в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев рассказал о макроэкономических показателях в 2021 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам января-февраля т.г. макроэкономические показатели продемонстрировали положительную тенденцию. В реальном секторе без учета горнодобывающей промышленности рост ускорился до 6,3%. Инвестиции в основной капитал без горнодобычи возросли на 13,3%. Годовая инфляция сохранилась на уровне прошлого месяца – 7,4%», - сообщил Асет Иргаиев на заседании Правительства.

По его словам, все отрасли реального сектора, за исключением горнодобывающей промышленности, показали устойчивый рост.

«Это строительство, водоснабжение, обрабатывающая промышленность, электроснабжение и сельское хозяйство. Также отмечается рост сферы информации и связи на 9,4%. В результате, темп роста ВВП улучшился с минус 4,5% за январь до минус 2,9% в январе-феврале т.г», - отметил министр.

«Сохраняется устойчивый рост в отраслях обрабатывающей промышленности. Ускорение роста произошло в машиностроении до 21,2%, производстве строительных материалов – до 22,9%, продукции химической промышленности – до 14,1%, пластмассовых изделий – до 14,2%, одежды – до 19,9%, мебели – до 15,7%, фармацевтике – до 9,2%. Высокий рост отмечается в автомобилестроении на уровне 19,6%», - заключил А. Иргалиев.



