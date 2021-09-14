Насколько вырос ВВП в 2021 году, рассказал Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин рассказал о росте внутреннего валового продукта (ВВП) в 2021 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Показатели национальной экономики достигли допандемического уровня и продолжают демонстрировать уверенную восстановительную динамику. По итогам восьми месяцев рост ВВП ускорился до 3%», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

По его словам, продолжается усиление темпов роста обрабатывающей промышленности - на 5,8%, в сфере торговли - на 9,1%, связи - на 12,8%, а также в строительстве - на 11,4%.

«За восемь месяцев в стране введено в эксплуатацию 8,9 млн кв. м жилья, то есть на 10,5% больше по сравнению с прошлым годом. Темпы роста в секторе услуг продолжают восстанавливаться и уже достигли 2,3% за счет высокой динамики в торговле и связи», - заключил Премьер.