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    13:11, 13 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Насколько вырос объем пенсионных накоплений казахстанцев

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О положительной динамике роста пенсионных накоплений заявили в Национальном банке РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
    «Положительную динамику демонстрируют пенсионные активы ЕНПФ. С начала года они выросли на 14,6%, до 16,8 трлн тенге. Объем инвестиционного дохода с начала текущего года составил 1,1 трлн тенге. Пенсионные взносы составили 1,4 трлн тенге, а досрочные изъятия – 164,8 млрд тенге», - сказал председатель Нацбанка Тимур Сулейменов.

    В целом, заверил он, ситуация на внешнем и внутреннем рынках стабильна.

    «Нацбанк продолжает принимать необходимые меры для обеспечения макроэкономической стабильности и снижения инфляции», - добавил глава Нацбанка.

    Теги:
    Общество Пенсия Нацбанк Казахстана
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