Насколько вырос объем пенсионных накоплений казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О положительной динамике роста пенсионных накоплений заявили в Национальном банке РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Положительную динамику демонстрируют пенсионные активы ЕНПФ. С начала года они выросли на 14,6%, до 16,8 трлн тенге. Объем инвестиционного дохода с начала текущего года составил 1,1 трлн тенге. Пенсионные взносы составили 1,4 трлн тенге, а досрочные изъятия – 164,8 млрд тенге», - сказал председатель Нацбанка Тимур Сулейменов.

В целом, заверил он, ситуация на внешнем и внутреннем рынках стабильна.

«Нацбанк продолжает принимать необходимые меры для обеспечения макроэкономической стабильности и снижения инфляции», - добавил глава Нацбанка.