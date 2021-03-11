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    10:10, 11 Март 2021 | GMT +6

    Насколько вырос индекс деловой активности в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О незначительном росте индекса деловой активности сообщил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Казахстане индекс деловой активности незначительно вырос с 48,4 до 49,0, в основном за счет улучшения показателя в секторе услуг. В строительстве деловая активность ухудшилась из-за снижения объема новых заказов и уровня занятости, в промышленности также отмечено небольшое снижение», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

    Он также сообщил о росте глобального индекса деловой активности в мире.

    «Постепенное ослабление ограничительных мер способствует росту глобального индекса деловой активности, который в феврале этого года увеличился с 52,3 до 53,2 пункта преимущественно за счет ускорения сервисной составляющей в США до 59,8, промышленной активности в ЕС до 57,9, в России до 51,5», - заключил глава Нацбанка.


    Теги:
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