Насколько вырос индекс деловой активности в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О незначительном росте индекса деловой активности сообщил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Казахстане индекс деловой активности незначительно вырос с 48,4 до 49,0, в основном за счет улучшения показателя в секторе услуг. В строительстве деловая активность ухудшилась из-за снижения объема новых заказов и уровня занятости, в промышленности также отмечено небольшое снижение», - сказал Ерболат Досаев на заседании Правительства.

Он также сообщил о росте глобального индекса деловой активности в мире.

«Постепенное ослабление ограничительных мер способствует росту глобального индекса деловой активности, который в феврале этого года увеличился с 52,3 до 53,2 пункта преимущественно за счет ускорения сервисной составляющей в США до 59,8, промышленной активности в ЕС до 57,9, в России до 51,5», - заключил глава Нацбанка.