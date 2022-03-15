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    13:13, 15 Март 2022 | GMT +6

    Насколько вырос бюджет акиматов за последние годы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров сообщил о росте бюджетов акиматов за последние три года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Хотел бы отметить, что действующая система межбюджетных отношений соответствует передовой международной практике. В развитых странах трансферты, аналогичные субвенциям, выделяются территориям на покрытие разрыва между бюджетными расходами и доходными возможностями, и не носят целевой характер», - сказал Алибек Куантыров во время Правительственного часа в Сенате.

    По его словам, такой общепринятый в мировой практике подход обеспечивает объективное определение текущих расходов местных бюджетов и, соответственно, равный доступ населения всех регионов к гарантированным государством услугам, предоставляемым за счет бюджетных средств.

    «Работа по совершенствованию межбюджетных отношений проводится постоянно. В результате, мы наблюдаем положительный эффект в параметрах местных бюджетов. В среднем за последние три года перевыполнение по собственным доходам местных исполнительных органов к прогнозу составляет 117%, их бюджет развития вырос на 106%. Зависимость от центра сократилась с 59% в 2019 году до 56% в 2021 году», - добавил министр.

    Теги:
    Бюджет Регионы Казахстана Миннацэкономики Другие государственные органы Астана Акимат Экономика
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