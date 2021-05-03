Насколько вырастут тарифы после строительства полигона твердых бытовых отходов в ВКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр рассказал об объемах запланированного к строительству в ВКО полигона твердых бытовых отходов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках проекта планируется строительство нового санитарно-технического полигона в соответствии с международными нормами, с интегрированным комплексом механическо-биологической обработки отходов мощностью 100 тысяч тонн в год. Для этой цели выделен земельный участок площадью 100 га. Также предусмотрена модернизация и расширение сети пунктов сбора ТБО, закрытие и рекультивация существующего полигона согласно всем санитарным нормам. Акиматом Восточно-Казахстанской области проведен анализ указанного в депутатском запросе примера реализации проекта в Западно-Казахстанской области на сумму 200 млн тенге», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, анализ показал, что данный полигон предусмотрен в сельском населенном пункте, население которого не превышает 5 тысяч человек, и предназначен только для складирования отходов, тогда как проект ЕБРР разработан для города Семея, население которого составляет свыше 340 тысяч человек, в котором по прогнозным данным в 2023 году объем образуемого ТБО составит свыше 60 тысяч тонн в год, с полным циклом - от сбора до переработки и утилизации.

« В рамках финансовой модели технико-экономического исследования консультантами ЕБРР предложены три варианта роста тарифа для населения (40%, 30% и 20%). В ходе изучения вопроса акиматом Восточно-Казахстанской области выбран наиболее оптимальный вариант, с ростом тарифа для населения не более 20% в год в период с 2023 до 2025 года. После 2025 года рост тарифа будет рассматриваться на уровне инфляции, или 5-6%. При существующем среднем тарифе в размере 268 тенге с человека в месяц (с учетом НДС), в 2023 году тариф, согласно технико-экономического исследования, составит 320 тенге, к 2025 году – 456 тенге», - заключил зампремьера.



