Насколько вырастет среднемесячная зарплата экибастузцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Объем инвестиций в основной капитал города Экибастуза к 2025 году увеличится в пять раз. Об этом заявил министр национальной экономики РК Асет Иргалиев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«Реализация комплексного плана обеспечит к 2025 году рост объёмов промышленности на 22%, выпуска продукции МСБ - на 38,2%.Объем инвестиций в основной капитал к 2025 году увеличится в пять раз», - сказал Асет Иргалиев.

Кром того, как отметил министр, будет создано более 16,5 тысЯчи новых рабочих мест, среднемесячная заработная плата вырастет до 321 тысячи тенге.

«Будет введено порядка 200 тысяч кв. метров жилья.В целом реализация комплексного плана позволит нарастить темпы роста экономики города и обеспечить повышение качества жизни и благосостояния населения», - добавил Асет Иргалиев.

Ранее сообщалось, что комплексный план развития Экибастуза представили в Правительстве.



