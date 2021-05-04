РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:35, 04 Май 2021 | GMT +6

    Насколько возросли темпы вакцинации в стране, рассказал Аскар Мамин

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин сообщил о росте темпов вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По состоянию на 30 апреля текущего года привито первым компонентом вакцины 1 293 тыс. человек (вторым компонентом – 266 тыс. человек). Суточный темп вакцинации по республике вырос до 109 тысяч и увеличился в 11 раз по сравнению с данными на 1 апреля текущего года. Случаев неблагоприятных проявлений после вакцинации не зарегистрировано», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

    Ранее, Премьер рассказал о предпринимаемых Правительством мерах по вакцинации населения страны.

    По его словам, в кампанию по вакцинации вовлечены более 11 тыс. медработников.

    «Проводится постоянный мониторинг исполнения ежедневного плана вакцинации в регионах. Вакцинация проводится в 1063 прививочных пунктах. Для проведения вакцинации в отдаленных районах, организованных коллективах, местах массового скопления людей задействованы 354 выездных прививочных бригад, оснащенных специальным холодильным оборудованием», - отметил глава Правительства.

    «Для обеспечения доступности вакцинации в крупных городах прививочные пункты развернуты в торговых центрах, на рынках и в организованных коллективах. Информация о прививочных пунктах, осуществляющих вакцинацию против КВИ, ежедневно актуализируется на сайте Министерства здравоохранения», - добавил А. Мамин.


    Теги:
    Правительство Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Правительство РК Астана Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:32
    В Казахстане начнут производить препараты «АстраЗенека»
    Сегодня, 21:14
    Аким Шымкента обещает горожанам решение ключевых проблем
    Сегодня, 20:45
    Погода на ближайшие три дня в мегаполисах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!