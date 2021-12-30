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Насколько возросла площадь лесов за годы независимости в Казахстане

30 Декабря 2021 11:53
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Насколько возросла площадь лесов за годы независимости в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Насколько возросла площадь лесов за годы независимости в Казахстане, рассказал депутат Сената Парламента РК Ахылбек Куришбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По данным статистики, лесные насаждения в Казахстане занимают всего лишь 13,2 млн га, что составляет 4,8% от территорий нашей страны. Благодаря политике Елбасы за годы независимости в стране проделана огромная работа по расширению лесного фонда, созданию зеленых поясов города Нур-Султан и всех областных центров. За этот период площадь лесов у нас возросла на 900 тысяч гектаров», - сказал Ахылбек Куришбаев, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

В то же время, как отметил сенатор, объемы работ по воспроизводству лесов и лесоразведению оставляют желать лучшего.

«В 90-е годы, в результате крупных лесных пожаров было уничтожено порядка 350 тысяч гектаров лесов в реликтовых ленточных борах Прииртышья, сосновых и смешанных лесов в северных регионах Казахстана. Кроме того из-за снижения водности крупных рек мы потеряли значительные площади пойменных лесных угодий», - добавил Ахылбек Куришбаев.

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#Экология   #Сенат   #30 лет Независимости  
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Автор:

Серик Сабеков

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