Насколько велик риск масштабного землетрясения в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Дюсенбай Турганов попросил МЧС ответить на вопросы касательно сейсмобезопасности в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По оценкам экспертов, в случае разрушительного землетрясения в Алматы, о котором постоянно предупреждают сейсмологи, безвозвратные потери составят порядка 400 тысяч человек, будет разрушено до 60 процентов зданий, а прямой ущерб составит порядка 200 миллиардов тенге. При этом потери будут не только огромны во всех отношениях, но и долгосрочны. В справке, предоставленной МЧС, это отмечено, но по дорожной карте комплекс мер по повышению эффективности работы по обеспечению сейсмобезопасности Казахстана на 2018-2020 годы из 36 пунктов исполнены только 18. В чем причина? Сколько зданий и строений охвачено паспортизаций, разработаны ли строительные нормы с учетом новых карт сейсмичности? Когда эти карты будут опубликованы для открытого доступа?», - с такими вопросами Дюсенбай Турганов обратился к министру по ЧС Юрию Ильину на правительственном часе.

Министр признал существующие риски.

«Действительно, в Алматы есть риски крупномасштабного землетрясения, которое может принести не только гибель большого количества людей. Относительно количества погибших и раненых эксперты расходятся во мнении и, в том числе мы как министерство. Есть разные методики оценки. Если по методике СССР брать, то эти цифры могут быть примерно такие, если брать методику специалистов, которые приезжали и изучали в том числе Алматы, то они в разы ниже ставят. Так что здесь спорный вопрос, но суть не в этом», - сказал Ю. Ильин.

По его словам, программа по сейсмостойкости не реализована в полной мере из-за отсутствия финансирования.

«Многие программы были свернуты из-за недостаточности финансовых средств. У нас пандемия отвлекла большие средства, в том числе и по вопросам предупреждения ЧС. Самим акиматом были выделены средства. Паспортизация всех объектов Алматы проведена. База данных находится в департаменте архитектуры и строительного контроля и используется при дальнейшей реализации проекта», - заключил министр.