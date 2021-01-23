Насколько важна и эффективна вакцинация от КВИ – мнение эксперта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О важности вакцинации против коронавируса и текущей эпидемиологической ситуации в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» рассказала руководитель управления инфекций и паразитных заболеваний филиала «Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга» республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр общественного здравоохранения» МЗ РК Манар Смагул.

«Вопрос производства вакцины против коронавируса сегодня волнует все мировое сообщество, она должна стать эффективным способом борьбы и профилактики этой болезни. Вакцина – является одним из самых чудесных достижений в медицине. Мы сегодня сами стали этому свидетелями. Благодаря вакцине человечество избавилось от такого заболевания, как оспа. Буквально 20 лет назад во многих государствах мира широкое распространение получило такое заболевание как полиомиелит, сейчас благодаря вакцине удалось резко уменьшить ее распространение. На сегодня только два государства входят в эпидемиологическую зону по данному заболеванию», - отмечает Манар Смагул.

Также она добавила, что благодаря вакцинации снизилась заболеваемость корью, краснухой, дифтерией и гепатитом.

«Сегодня задачей Всемирной организации здравоохранения является –полное искоренение таких заболеваний. Надо отметить, что 42 государства мира приняли решение по вакцинации против коронавируса. В их числе такие развитые страны, как США, Израиль, Италия. А среди стран СНГ Россия и Беларусь приняли решения. Казахстан намерен присоединиться к вакцинации в феврале. По данным ВОЗ, во всем мире коронавирусом заразилось 95 612 000 человек, из них более 2 млн летальных исходов. Главной целью вакцинации является предотвращение смертей, профилактика и предупреждение заболевания», - добавила она.

Врачи же, по ее словам, до вакцинации должны проверять, есть ли противопоказания у человека к этой вакцине.

«Никто не будет ловить людей на улице и заставлять вакцинироваться. У каждого человека будет выбор. Но правильным будет – не отказываться от вакцинации. Даже если прошедший вакцинацию человек заболеет коронавирусом, все равно болезнь будет протекать в более легкой форме», - поясняет эксперт.

По данным ВОЗ, самым первым государством, начавшим вакцинацию, является Израиль.

«По данным на 20 января вакцинации уже подверглось 2 млн человек в 69 государствах. В связи с тем, что в нашем государстве планируют использовать российскую вакцину на прошлой неделе состоялась встреча со специалистами из этой страны. Российские специалисты сообщили, что люди легко перенесли вакцинацию и не возникало осложнений», - сообщила Манар Смагул.

Она также добавила, что вакцина была выпущена в кратчайшие сроки.

«Вы, наверное, понимаете сколько усилий и сил потребовалось для выпуска в такие сроки вакцины. Этот вирус повлиял не только на систему здравоохранения, но и практически на все сферы жизнедеятельности, поэтому выпуск вакцины был очень важен. На выпуск некоторых вакцин уходят десятилетия. На сегодня число кандидатных вакцин против коронавируса достигает – 150. Из них три получили официальное разрешение на использование», - заключила Манар Смагул.

Ранее сообщалось, что на 23 января лечение от КВИ продолжают получать 25 983 человека (14 277 КВИ+ и 11 706 КВИ-), из них в стационарах находится – 6 723 пациента, на амбулаторном уровне – 19 260 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 302 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 49 пациентов, на аппарате ИВЛ - 39 пациентов.