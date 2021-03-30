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    13:11, 30 Март 2021 | GMT +6

    Насколько в Казахстане загрязнен воздух – данные с приложения «AirKz»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Превышения уровня нормативов предельного допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе фиксируются каждый день. Об этом заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С целью обеспечения онлайн-доступа населения к оперативной экологической информации о качестве воздуха РГП «Казгидромет» разработано мобильное приложение «AirKz» и запущена интерактивная карта по качеству атмосферного воздуха», - написал Магзум Мирзагалиев в своем ответе на депутатский запрос.

    Он напомнил, что «AirKz» и интерактивная карта в онлайн-режиме отображают данные о загрязнении атмосферного воздуха по 140 станциям контроля качества атмосферного воздуха, расположенных в 45 населенных пунктах РК, включая города республиканского значения, областные, промышленные центры и небольшие населенные пункты, подверженные экологической нагрузке со стороны природопользователей.

    «Мобильное приложение «AirKz» имеет градацию от зеленого (низкий уровень загрязнения) до красного цвета (очень высокий уровень загрязнения). По данным мобильного приложения «AirKz» и интерактивной карты практически ежедневно фиксируются превышения нормативов ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе», - заключил министр.


    Теги:
    Казгидромет Другие государственные органы Экология
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