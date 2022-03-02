Насколько в Казахстане готовы к приближающемуся паводковому периоду

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Айжан Скакова выразила обеспокоенность в связи с приближающимся паводковым периодом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня жителей страны волнует, что их ожидает весной, в период половодья? Еще прошлой весной Народная партия Казахстана отмечала парадокс – МЧС рапортует о стабильной ситуации, а непосредственно в момент паводков оказываются затопленными населенные пункты, страдают люди, наносится ущерб их имуществу. Первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Ибрагим Кульшимбаев, рассказывая о подготовке ведомства к предстоящему паводковому периоду, сообщил, что риски подтопления сохраняются для 276 населенных пунктов с численностью населения свыше 270 тысяч человек. На подготовку к весенне-паводковым работам акиматам всех регионов выделили 36,6 миллиарда тенге (87 миллионов долларов). При этом представитель МЧС заверил, что на сегодняшний день угрозы подтопления в регионах республики нет. Нет ли тут противоречия?», - сказала Айжан Скакова, озвучивая депутатский запрос в адрес Премьер-Министра РК.

Мажилисмен отметила, что согласно гидрологическому прогнозу РГП «Казгидромет» на 1 февраля текущего года, ситуация в стране неравномерная: «объемы накопленных влагозапасов в снежном покрове на севере и центре республики дают основание быть готовым к половодью и отсутствие снежного покрова на юге и юго-западе – к маловодью.

В прогнозе сказано, что по территории Акмолинской, Карагандинской и Костанайской областей в снежном покрове наблюдается ледяная корка над поверхностью слоя почвы, которая при резком повышении температурного фона и сильных дождей, может привести к возникновению тало-дождевых паводков. Запасы воды в снежном покрове в Акмолинской области выше среднемноголетних значений на 25%; в бассейнах рек Караторгай и Торгай выше среднемноголетних значений на 12-57%; в Западно-Казахстанской области в бассейнах рек Чижа-2 и Утва выше среднемноголетних значений на 20-22%.

«То есть главное прогнозное предприятие страны прямо говорит о том, что в определенных регионах страны есть угроза паводков. А МЧС заверяет в обратном. А если МЧС не ожидает угрозы подтоплений, то значит и не готовится к ним? Далее хотим обратить внимание на недостаток статистической информации о ЧС. Бюро национальной статистики не ведет сбора таких данных. В отчете МЧС за прошедший год сведения о природных катаклизмах приведены в укрупненном виде, без детализации. Тем более, нет статистики по годам, что не позволяет видеть картину в динамике. На ситуацию с паводками влияет и антропогенный фактор. Во-первых, это гидротехнические сооружения (ГТС). Пример: установлено, что на реке Ойыл в Актюбинской области построено около 56 различных плотин, и лишь некоторые из них имеют правоустанавливающие документы. Акимату Актюбинской области было поручено убрать незаконные заграждения. На сегодня из 56 плотин снято только шесть! Из 653 имеющихся ГТС в срочном ремонте нуждаются 268. Фактический износ водохозяйственных объектов уже превышает 60%. По техническому состоянию такие ГТС можно отнести к объектам повышенной аварийной опасности», - добавила депутат.