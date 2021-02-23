Насколько в Казахстане готовы к паводкам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр по ЧС Юрий Ильин доложил о готовности ведомства к предстоящим весенним паводкам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках готовности к предстоящему паводковому периоду на региональном уровне проведены заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям; сформированы запасы горюче-смазочных материалов (3,2 тысяч тонн), инертных материалов (224,3 тысячи тонн) и мешкотары (886 тысяч штук)», - сказал Юрий Ильин на заседании Правительства.

Кроме того, по его словам, предусмотрены чрезвычайные резервы на неотложные затраты, предварительно заложено порядка 38 миллиардов тенге (38,1 млрд. тенге из них чрезвычайный резерв - 26,6 млрд, неотложные затраты – 11,5).

«Определены формирования гражданской защиты численностью свыше 38 тысячи человек (38 429), порядка 13 тысяч единиц техники (12 734), более 500 плавательных (535) и свыше 2 500 водооткачивающих средств (2 571); продолжается вывоз снега из населенных пунктов, на сегодня вывезено свыше 13 миллионов кубометров снега (13,1 млн. м3). Акиматам северных и центральных регионов необходимо активизировать вывоз снега из населенных пунктов», - заключил министр.