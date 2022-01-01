Насколько увеличится зарплата педагогов в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане с 1 января 2022 года увеличится зарплата педагогов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, заработная плата педагогов вырастет на 25%.

Правительство предпринимает ряд мер по повышению заработной платы работникам бюджетной сферы. Так, с 2020 года поэтапно повысится заработная плата педагогов, а к 2023 году она вырастет в 2 раза. Также в этом году начато поэтапное повышение заработной платы медицинских и социальных работников, в результате чего в течение ближайших 4 лет их заработная плата будет увеличена в 2 раза.

С этого года, помимо вышеперечисленных, повысится и заработная плата работников других категорий. Это архивисты, библиотекари, музееведы, лесники, технические работники и многие другие, которых насчитывается около 588 тысяч человек.

Вместе с тем, по данным Министерства труда и социальной защиты населения, по итогам третьего квартала 2021 года номинальные доходы населения выросли на 15,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 6% с учетом инфляции. Средняя заработная плата за этот период достигла 243,7 тенге, что на 19% больше, чем в третьем квартале 2020 года.



