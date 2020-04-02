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Насколько увеличился резерв Правительства и каков баланс Нацфонда– Минфин РК

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
2 Апреля 2020, 16:55
Насколько увеличился резерв Правительства и каков баланс Нацфонда– Минфин РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О балансе Национального фонда РК и резерве Правительства РК рассказал в ходе онлайн-брифинга на телеканале «Хабар 24» вице-министр финансов РК Берик Шолпанкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На 1 января резерв по Национальному фонду это 65,5 млрд. долларов. На текущую дату он составляет 57 млрд. долларов», – сказал Б.Шолпанкулов.

Вице-министр также сообщил, что в уточненном бюджете резерв Правительства был увеличен на 150 млрд. тенге.

Напомним, Законом РК от 4 декабря 2019 года № 276-VІ «О республиканском бюджете на 2020 – 2022 годы» резерв Правительства на 2020 год был утвержден в размере 76 734 511 тысяч тенге.


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