Насколько увеличилось число выздоровевших от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Насколько увеличилось число выздоровевших от коронавируса в Казахстане, рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В республике количество выздоровевших преобладает над количеством заболевших. Так, в ноябре месяце по сравнению с октябрем число выздоровевших в 1,6 раза больше числа заболевших», - сказал Алексей Цой.

Ранее глава Минздрава сообщил, что с начала пандемии в республике зарегистрировано 977 714 случаев коронавирусной инфекции с положительным ПЦР-тестом и 83 209 случаев с отрицательным ПЦР-тестом, выздоровело более 95% больных. Министр добавил, что репродуктивное число составляет 0,92 и по сравнению с августом отмечается снижение в 1,2 раза.