НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Насколько увеличились золотовалютные резервы Казахстана, рассказал председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Золотовалютные резервы на конец августа текущего года составили 36,8 млрд долларов США, увеличившись за месяц на 1,8 млрд долларов США. Портфель золота вырос на 134 млн долларов США за счет приобретения золота в рамках реализации приоритетного права, несмотря на снижение цены на золото на 0,8% до 1 814 долларов США за унцию», - сообщил Ерболат Досаев на заседании Правительства.

Глава Нацбанка добавил, что активы в свободно конвертируемой валюте выросли на 1,7 млрд долларов США, преимущественно за счет поступления специальных прав заимствований от МВФ на сумму 1,6 млрд долларов США и роста корреспондентских счетов и депозитов БВУ в иностранной валюте.

«Валовые международные резервы, включая активы Нацфонда, составили 93,7 млрд долл. США, увеличившись за месяц на 1,8 млрд долл. США», - резюмировал Ербола Досаев.



