Насколько увеличилась зарплата санврачей, рассказала Айжан Есмагамбетова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова рассказала, насколько увеличилась заработная плата санврачей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Президента сотрудникам санитарной службы добавили к заработной плате 5 минимальных заработных плат, это предусмотрено», - сказала Айжан Есмагамбетова во время онлайн брифинга в Минздраве.

Она пояснила свои слова. «Регионы получили, моя заработная плата не выросла», - сказала главный санитарный врач страны.

Ранее главный санитарный врач страны рассказала о текущей эпидемиологической ситуации в республике. По ее словам, на сегодня в Казахстане зарегистрирован 11 571 случай коронавирусной инфекции, умер 41 больной. Количество выздоровевших составило 5 757 человек. Кроме того, она порекомендовала работать в удаленном формате.

Напомним, 27 мая в онлайн-формате прошло третье заседание Национального совета общественного доверия, в ходе которого Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству повысить зарплаты медиков. В свою очередь, министр здравоохранения РК Елжан Биртанов в ходе онлайн брифинга поделился планами по повышению заработной платы медицинских работников. «В утвержденной госпрограмме развития здравоохранения до 2025 года планировалось поэтапное повышение заработной платы медработников, в частности, врачей. К 2025 году планировалось дойти до соотношения 2,5% в среднем по экономике. Но Президент в нынешней ситуации поручил это сделать уже к 2023 году», - сказал Елжан Биртанов.



