Насколько увеличилась зарплата санврачей, рассказала Айжан Есмагамбетова
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова рассказала, насколько увеличилась заработная плата санврачей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«По поручению Президента сотрудникам санитарной службы добавили к заработной плате 5 минимальных заработных плат, это предусмотрено», - сказала Айжан Есмагамбетова во время онлайн брифинга в Минздраве.
Она пояснила свои слова. «Регионы получили, моя заработная плата не выросла», - сказала главный санитарный врач страны.
Ранее главный санитарный врач страны рассказала о текущей эпидемиологической ситуации в республике. По ее словам, на сегодня в Казахстане зарегистрирован 11 571 случай коронавирусной инфекции, умер 41 больной. Количество выздоровевших составило 5 757 человек. Кроме того, она порекомендовала работать в удаленном формате.
Напомним, 27 мая в онлайн-формате прошло третье заседание Национального совета общественного доверия, в ходе которого Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству повысить зарплаты медиков. В свою очередь, министр здравоохранения РК Елжан Биртанов в ходе онлайн брифинга поделился планами по повышению заработной платы медицинских работников. «В утвержденной госпрограмме развития здравоохранения до 2025 года планировалось поэтапное повышение заработной платы медработников, в частности, врачей. К 2025 году планировалось дойти до соотношения 2,5% в среднем по экономике. Но Президент в нынешней ситуации поручил это сделать уже к 2023 году», - сказал Елжан Биртанов.
- Итальянцу, потерявшему легкие из-за коронавируса, пересадили новые
- Подробности о новых случаях коронавируса рассказали в Алматинской области
- Спортивные объекты могут открыть – Айжан Есмагамбетова
- Рекомендуем отправлять сотрудников на удаленный формат работы – главный санврач РК
- Образовательные центры, парки, фитнес-центры откроются в Алматы с 3 июня
- Можно ли проводить семейные торжества – ответ главного санврача РК
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана