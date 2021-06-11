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    16:59, 11 Июнь 2021 | GMT +6

    Насколько увеличат стипендии студентов и магистрантов в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Насколько будут увеличены стипендии студентов, магистрантов и докторантов рассказал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно предвыборной программе партии «Nur Otan», планируется, что до 2025 года количество грантов увеличится и составит 75 тысяч мест. Уже сейчас начинаем реализацию предвыборной программы. Деньги были выделены. В текущем году в сентябре количество грантов будет увеличено ровно на 5 тысяч мест. Если ежегодно на бакалавриат выделялось 51 тысяча мест, то в этом году достигнет 56 тысяч мест», - отметил министр образования в ходе отчетной встречи перед населением.

    Асхат Аймагамбетов отметил, что речь идет также о повышении стипендии.

    «В соответствии с поручением Главы государства увеличиваются стипендии. Планируем, что с сентября текущего года размер стипендии по бакалавриату составит чуть больше 30 тысяч тенге. Что касается магистратуры, будет увеличение на 15%. 76 тысяч тенге составит размер стипендии магистрантов. По докторантуре в этом году планируем, что размер стипендии составит 172 тысячи тенге», - пояснил министр образования и науки РК.


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