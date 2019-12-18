Насколько удешевили проект LRT в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проект легкорельсового транспорта (LRT) будет доведен до завершения. Об этом заявил аким столицы Алтай Кульгинов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Президента значительно оптимизировали проект по строительству LRT. Сами знаете, было много критики. В самом начале у Китайского коммерческого банка был взят кредит на 20 лет. В течение этого времени переплата составила бы 800 млн долларов. Мы отказались от него и перешли на внутренний займ», - пояснил Алтай Кульгинов.

Было отмечено, что по итогам принятых мер, экономия средств составит ориентировочно 1,2 млрд долларов. Из них экономия по обслуживанию займа составит свыше 800 млн долларов, экономия на строительно-монтажных работах – 350 млн долларов. Сократили остановочные станции с 18 до 11, а подвижной состав с 19 до 12 единиц.

«Сейчас на семь станций меньше. Теперь по составам. Изначально по проекту интервал движения должен был быть 3 минуты. Но мы учли количество жителей и какова будет нагрузка. Посчитали со специалистами и на первых порах: 10 минут будет достаточно и дальше будет реже. На семь составов меньше стало. Это тоже сэкономило значительные средства. Еще подземные переходы были. Их тоже сократили - итого еще 350 млн долларов. В общей сумме где-то мы сэкономили 1,2 млрд долларов. Видите, насколько мы удешевили проект. В целом задача стоит достроить LRT, потому что много чего уже сделано, инфраструктура подведена», - добавил Алтай Кульгинов.