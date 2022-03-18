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Насколько техника акмолинских спасателей готова к паводку-2022

Автор:  
Оксана Матасова
18 Марта 2022, 19:26
Насколько техника акмолинских спасателей готова к паводку-2022

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Готовность техники к паводку проверил начальник ДЧС Акмолинской области Нурлан Атыгаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, на базе специализированной пожарной части № 2 состоялся смотр готовности сил и средств подразделений службы пожаротушения к паводковому периоду 2022 года, в ходе которого была осмотрена техника и обмундирование личного состава.

«Нужно отметить, что Акмолинская область подвержена чрезвычайным ситуациям весеннего периода, поэтому столь важна проверка техники и готовность личного состава к ударам стихии», - отметил Н. Атыгаев.

В регионе на борьбу с паводком в общей сложности задействовано 445 человек личного состава, 84 единицы техники. Имеется 813 защитных костюмов, 50 водооткачивающих и 12 плавательных средств.

«Дополнительно сформированы две мобильные группы, направляемые в зону ЧС в случае осложнения паводковой ситуации. Мобильные группы в составе 119 человек оснащены 31 единицей техники, 119 защитными костюмами, 17 водооткачивающими и 10 плавательными средствами», - сообщили в ведомстве.

Хорошая подготовка, как уверены спасатели, должна облегчить ход действий и ускорить оперативность спасателей. Хотя здесь немалую роль сыграет объем паводка и его скорость.


Акмолинская область   Паводок   ДЧС  
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