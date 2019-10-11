Насколько столичные ТЭЦ готовы к переходу на газ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О поэтапном переходе на газ и реконструкции котлов ТЭЦ рассказал первый заместитель председателя правления АО «Астана-Энергия» Анатолий Никифоров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы сейчас разрабатываем проекты по переводу части оборудования ТЭЦ-2 на газ. Это водогрейные котлы, которые расположены отдельно. У нас есть водогрейный корпус. Там имеются 6 котлов на ТЭЦ-2. Это оборудование будет переводиться на газ. ТЭЦ-1 в полной мере планируется переводить на газ. Где-то в среднем 30% генерации тепла будет осуществляться на газе. Будут построены новые газораспределительные сети по территории станции, и выполнена реконструкция в части горелочных устройств», – сообщил первый заместитель председателя правления АО «Астана-Энергия» Анатолий Никифоров в ходе пресс-тура по объектам общества.

По его словам, сейчас проект проходит государственную экспертизу, и окончательная стоимость будет определена в ноябре, после того, как будет получена государственная экспертиза. Также А. Никифоров добавил, что нет окончательного решения по тарифам на газ.

«Реализация этих проектов затрагивает и изготовление нового оборудования, что требует времени. Наша задача в этом году - получить хороший качественный проект для перевода этого оборудования на газ. Проект рассчитан на поэтапный переход в течение 2020-2021 годов. Поэтому в отопительный сезон 2020 года планируется часть оборудования уже перевести на газ», – заверил первый заместитель председателя правления АО «Астана-Энергия».

А. Никифоров заверил, что уголь никто не собирается списывать со счетов.

«Нужно понимать, что уголь остается резервным топливом, и во внештатных ситуациях оборудование имеет возможность работать на угле. Снизится ли потребление угля? Сейчас сложно сказать. У нас выработка тепловой и электрической энергии - комбинированный процесс. По году мы порядка 3,5 млн тонн угля сжигаем», - заключил А. Никифоров.

Напомним, ранее аким города Нур-Султан Алтай Кульгинов сообщил, что в первую очередь проекта предполагается подача газа в газораспределительные сети ТЭЦ-1, 2, 3.