Насколько столица укомплектована вакциной против КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня на складе Управления общественного здравоохранения в наличии имеется 1 531 доза вакцины против КВИ. Об этом на брифинге в СЦК проинформировал руководитель столичного Горздрава Тимур Муратов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города Нур-Султан.

«На складе Управления имеется 4 холодильных оборудования с диапазоном -18-25°С объемом 360 литров каждый. В организациях ПМСП в наличии морозильные камеры (-18°С) – 20 штук, ожидается поставка 22 морозильных камер дополнительно 19 января 2021 года, также в наличии имеется 82 единицы термоконтейнеров», - сообщил Тимур Муратов.

Также Управлением совместно с ДСЭК продолжается проведение мониторинга прививочных кабинетов на готовность, вакцинации и наличия условий для соблюдения «холодовой цепи».