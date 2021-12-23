Насколько соответствует законопроект о защите животных нормам общемировой практики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Недавно в Сенате обсуждался законопроект «Об ответственном обращении с животными». Отмечались его положительные стороны. В этой связи в пресс-службе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК пояснили, был ли раньше в Казахстане подобный документ и чем вызвана необходимость разработки законопроекта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Казахстане существует множество законодательных актов, регулирующих обращение с животными, однако ни в одном из них не закреплены принципы гуманного и ответственного обращения с животными, такие как отношение к животным как к существам, способным испытывать боль и физические страдания, персональная ответственность владельца за жизнь, здоровье и благополучие животного, защита животных от жестокого обращения и воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к животным», - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Отметим, что необходимость разработки проекта закона «Об ответственном обращении с животными» была озвучена Главой государства 1 сентября 2020 года в рамках Послания народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий».

«Также необходимости разработки проекта закона послужила череда преступлений в отношении животных в Казахстане, которые вызвали общественный резонанс», - пояснили в пресс-службе Минэкологии.

В ведомстве пояснили, насколько соответствуют концепция законопроекта и его нормы общемировой практике.

«Разработке проекта закона предшествовала масштабная работа по изучению мирового опыта совместно с гражданским сектором. В частности, перенята одна из самых гуманных практик регулирования численности животных: отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск в естественную среду. При применении данного механизма на постоянной основе количество бродячих собак и кошек сократится до умеренного уровня, а равно и снизится социальная напряженность в обществе», - отметили в ведомстве.

Статья 316 Уголовного кодекса разделена на 3 части: за жестокое обращение с животными, повлекшее увечье животного (санкции остаются теми же – 120 МРП и 30 суток ареста); жестокое обращение, повлекшее за собой гибель животного (штраф увеличен до 200 МРП, или 583 400 тенге, и 50 дней ограничения свободы); если то и другое деяние было совершено неоднократно, или группой лиц, или по сговору, или взрослым с участием малолетних, или в отношении нескольких животных (штраф 1000 МРП, или 2,9 миллиона тенге, и ограничение свободы до одного года).

«Также из данной статьи исключен признак жесткого обращения с животными «из хулиганских побуждений», что позволит привлекать к ответственности лиц, совершивших нарушение законодательства в области ответственного обращения с животными. Штрафы, на наш взгляд, увеличены в достаточной мере. В целом надо работать над воспитанием гуманного отношения к животным, так как преступление в отношении животных является следствием отсутствия экологической культуры», - отметили в ведомстве.

В пресс-службе Министерства экологии также пояснили, будут ли приняты дополнительные меры, если после вступления законопроекта в силу ситуация не улучшится.

«Сейчас сложно говорить о дополнительных мерах, так как при разработке проекта закона мы моделировали все возможные сценарии и ввели на наш взгляд максимально эффективные механизмы борьбы с жестоким обращением в отношении животных, и это в первую очередь повышение экологической культуры, а также административной и уголовной ответственности. Надеемся, что при принятии закона он даст положительный эффект», - добавили в пресс-службе ведомства.



