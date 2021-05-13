Насколько сократился экспорт в Кыргызстан из-за пандемии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О снижении торгового баланса с Кыргызстаном сообщил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно информации, полученной от министерства, товарооборот между Казахстаном и Кыргызстаном в 2020 году по сравнению с 2019 годом снизился на 15,3%. Экспорт сократился на 9,9%, а импорт на 26%. Торговый баланс вырос на 20,6 млн долларов. С чем в этой связи связан рост торгового баланса?»,- спросил министра сенатор Бауыржан Каниев на пленарном заседании Сената.

«В целом, снизился и наш экспорт в Кыргызстан, и импорт из Кыргызстана в нашу страну. Но импорт снизился в большей степени. Экспорт сократился на 62 млн долларов, а импорт - на 92 млн долларов. Это, в свою очередь, напрямую влияет на улучшение баланса между нами. Вы знаете, что импорт из Китая тоже сократился, он заходил к нам через Кыргызскую Республику, поэтому ситуация напрямую повлияла и на импорт из Китая», - ответил Бахыт Султанов.

«Снизился экспорт пшеницы, сократился экспорт табачной продукции, металлоконструкций, среди импорта сократились поставки изделий из кожи, декоративной косметики и другие товарные позиции», - добавил министр.

Напомним, сегодня в Сенате принят Закон РК «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о присоединении Республики Армения к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года от 10 октября 2014 года».



