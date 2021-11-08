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Насколько сокращена численность полицейских в Казахстане

8 Ноября 2021 11:04
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Насколько сокращена численность полицейских в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об оптимизации структуры Министерства внутренних дел РК рассказал глава ведомства Ерлан Тургумбаев на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На первом этапе оптимизирована структура МВД. Упразднены 106 управленческих звеньев и 1,5 тысячи руководящих должностей», - сказал Ерлан Тургумбаев.

Министр сообщил, что на 11% сокращена штатная численность (на 10 592 единиц), преимущественно за счет вакантных должностей.

«Сейчас количество полицейских на 100 тысяч населения составляет 372 (снижен с 471)», - уточнил Ерлан Тургумбаев.

Было отмечено, что это среднеевропейский показатель (Бельгия – 412, Чехия – 383, Франция – 340). В 2,5 раза сокращена излишняя отчетность.


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#Мажилис   #МВД РК   #Ерлан Тургумбаев  
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Автор:

Серик Сабеков

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