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Насколько сокращена численность полицейских в Казахстане
8 Ноября 2021 11:04
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Об оптимизации структуры Министерства внутренних дел РК рассказал глава ведомства Ерлан Тургумбаев на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«На первом этапе оптимизирована структура МВД. Упразднены 106 управленческих звеньев и 1,5 тысячи руководящих должностей», - сказал Ерлан Тургумбаев.
Министр сообщил, что на 11% сокращена штатная численность (на 10 592 единиц), преимущественно за счет вакантных должностей.
«Сейчас количество полицейских на 100 тысяч населения составляет 372 (снижен с 471)», - уточнил Ерлан Тургумбаев.
Было отмечено, что это среднеевропейский показатель (Бельгия – 412, Чехия – 383, Франция – 340). В 2,5 раза сокращена излишняя отчетность.
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