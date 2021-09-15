Насколько соглашение со Сбербанком о цифровом правительстве отвечает требованиям конкуренции, интересуются депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Были ли учтены возможности отечественных или ведущих международных IT-компаний при подготовке соглашения с российским Сбербанком о создании платформы цифрового правительства? На этот вопрос просят ответить Праивельство депутаты фракции «Ак Жол» в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В обществе вызвало большой резонанс Соглашение Правительства РК с российским Сбербанком о создании платформы цифрового правительства. Фракция демократической партии «Ак жол» в предыдущие годы неоднократно критиковала провалы в работе информационных систем как отдельных министерств, так и ситуацию с цифровым развитием в целом. Особенно очевидной недееспособность существующих платформ стала с началом пандемии весной прошлого года, когда выявились провалы электронных услуг в системе здравоохранения, социального обеспечения, образования, налогообложения, сельского хозяйства и многих других», - сказал мажилсмен Максат Раманкулов, озвучивая депутатский запрос в адрес Премьер-Министра РК Аскара Мамина.

Было отмечено, что тогда же вскрылось неэффективное использование миллиардных сумм, годами выделяемых государством на цифровизацию.

Попытки госорганов и ответственных лиц исправить ситуацию не дали нужных результатов, более того – привели к дальнейшим расхождениям и сегментации платформ, усложнили их пользование гражданами и бизнесом.

«А с учетом современных технологий и новых реалий в мире, проблема отставания Казахстана в цифровом развитии становится всё острее. Поэтому считаем, что необходимость интегрирования IT-систем всех госорганов в единую платформу, обеспечение их нормального функционирования и модернизации – действительно назрела как системная проблема», - добавил Максат Раманкулов.

Тем не менее, по словам депутата, остаются открытыми ряд вопросов, на которые депутаты фракции просят предоставить ответы:

1) Можно ли расценивать подписание указанного выше Соглашения как признание провала предыдущих программ цифровизации, а также неэффективности расходования выделявшихся на них все последние годы бюджетных средств?

И если так, то сколько именно государственных средств было затрачено на цифровизацию госуслуг в предыдущие годы и кто несет ответственность за их неэффективное использование?

2) Были ли учтены возможности отечественных или ведущих международных IT-компаний при подготовке данного Соглашения? Насколько его подписание отвечает требованиям открытости и честной конкуренции?

3) Каким образом будут защищены интересы информационной безопасности в ходе реализации Соглашения?

«Данные по этому поводу в СМИ разъяснения министра цифрового развития и аэрокосмической промышленности не удовлетворяют общественность, а напротив, порождают еще больше вопросов. Ведь дело не в физическом размещении серверов на территории РК, а в технологических возможностях ограничить доступ к хранящейся на них информации посторонним лицам. Полагаем, что в XXI веке, веке информатизации, IT-безопасность является важным фактором независимости нашей страны», - резюмировал Максат Раманкулов.