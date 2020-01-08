Насколько снизятся расходы казахстанцев после внедрения ОСМС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев сообщил об ожидаемом снижении расходов казахстанцев на лечение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках внедрения ОСМС обеспечены идентификация статуса застрахованности граждан и раздельный учет медуслуг. Базовые медуслуги включены в пакет гарантированного объема бесплатной медицинской помощи», - сказал Бердибек Сапарбаев на пресс-конференции в СЦК.

Он рассказал, насколько именно снизятся карманные расходы казахстанцев после внедрения обязательного социального медицинского страхования.

«ОСМС позволит повысить доступность высокотехнологической медицинской помощи и снизит карманные расходы населения на медицинскую помощь в среднем в 1,3 раза. Также ожидается увеличение расходов на одного застрахованного в 2020 году на 57,5%», - отметил зампремьера.

Он пояснил, что подразумевается под выражением «карманные расходы»:

«Снижение карманных расходов означает увеличение оказываемых бесплатных медицинских услуг, доступность высокотехнологичного медицинского оборудования. Например, компьютерная томография. Также означает бесплатное обеспечение медикаментами наших детей. Если вы помните, то до этого года бесплатными медикаментами пользовались дети до пяти лет, а мы увеличили порог до 18 лет. То есть минимум на 30% уменьшатся расходы казахстанцев», - заключил Б. Сапарбаев.