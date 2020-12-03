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Насколько снизится комиссионное вознаграждение ЕНПФ в 2021 году

Автор:  
Данияр Дауталиев
3 Декабря 2020, 15:06
Насколько снизится комиссионное вознаграждение ЕНПФ в 2021 году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Постановлением Правления Национального банка РК № 132 от 27 ноября установлены величины комиссионного вознаграждения акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» на 2021 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Установлены следующие величины комиссионного вознаграждения ЕНПФ:

1) 2,0 процента от суммы инвестиционного дохода;

2) 0,01 процента в месяц от пенсионных активов.

Отметим, что согласно статьи 53 Закона «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» устанавливается предельная величина комиссионного вознаграждения для ЕНПФ в размере не выше 7,5 процента от инвестиционного дохода и 0,025 процента в месяц от пенсионных активов.

Таким образом, устанавливаемые c 1 января 2021 года фактические величины комиссионного вознаграждения ниже установленных законом предельных величин: от суммы инвестиционного дохода - в 3,75 раз; от пенсионных активов - в 2,5 раза.

ЕНПФ совместно с Нацбанком ежегодно проводит работу по снижению комиссионного вознаграждения и оптимизации расходов Фонда. Напомним, что размер комиссий ЕНПФ ежегодно определяется Правлением Нацбанка. В частности, на 2020 год размер комиссии был существенно снижен с 5% до 2% от инвестиционного дохода и с 0,015% до 0,011% в месяц от пенсионных активов.

«В соответствии с законом ЕНПФ получает оба вида комиссионного вознаграждения и покрывает все расходы, в том числе связанные с инвестиционным управлением пенсионными активами. Рост собственного капитала ЕНПФ и инвестирование собственных активов позволяет обеспечивать дальнейшее снижение размеров комиссионного вознаграждения», - сообщили в пресс-службе фонда.

Снижение относительных и абсолютных величин комиссионного вознаграждения является результатом проводимой работы Нацбанка, как доверительного управляющего пенсионными активами, и ЕНПФ, как единого оператора по инвестиционному учету финансовых инструментов, персонифицированному учету индивидуальных пенсионных счетов, оказанию пенсионных услуг вкладчикам и получателям.

В целом снижены комиссионные расходы на инвестиционное управление и кастодиальные услуги, уменьшены административные расходы ЕНПФ в результате проведенной работы по автоматизации бизнес-процессов и повышению производительности труда работников, переводу пенсионных услуг в электронный формат и увеличению их доли в общем объеме операций, а также за счет покрытия части административных расходов из доходов от инвестирования собственных активов.

Существенное сокращение величин комиссионного вознаграждения положительно сказывается на росте инвестиционных доходов и пенсионных накоплений вкладчиков и получателей.


Нацбанк Казахстана   ЕНПФ  
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