Насколько снизится доход Фонда «Самрук-Қазына», рассказал Ахметжан Есимов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» Ахметжан Есимов озвучил прогноз по снижению доходов фонда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пандемия коронавируса, снижение цен на нефть, изменение курса национальной валюты оказали свое негативное влияние. Планируется, что чистый доход фонда в этом году снизится с 1,2 трлн тенге до 167 млрд тенге. Наибольшее снижение ожидается у КМГ, потери чистого дохода на 83%, снижение объемов авиа- и ж/д пассажирооборота - до 40%. В связи с этим приняты меры», - сказал Ахметжан Есимов на заседании Совета по управлению Фондом национального благосостояния «Самрук-Қазына» под председательством Первого Президента Казахстана - Елбасы, которое транслируется специальным репортажем на телеканалах.

«Прежде всего хотел сказать, что на днях мы получили годовую финотчетность, по которой рост доходов от реализации составил 31%, чистая стоимость активов выросла на 30%, чистая прибыль увеличилась в два раза и составила 1,2 трлн тенге. Создан финансовый резерв, погашен внешний долг на 8 млрд, это способствовало исключению курсового риска на 1 трлн тенге, а также снижению ежегодной потребности в валюте для обслуживания долга на 269 млрд тенге», - добавил он.

По его словам, с учетом текущей ситуации были оптимизированы капитальные операционные расходы компании на сумму 429 млрд тенге.

«Все это позволило создать определенный финрезерв, который на сегодня обеспечивает функционирование всех предприятий энергетической, нефтегазовой, урановой, телекоммуникационной, почтовой и других отраслей, сохранение производственного персонала без их сокращения и своевременную выплату зарплаты работникам», - заключил А. Есимов.

Напомним, заседание Совета по управлению Фондом национального благосостояния «Самрук-Қазына» под председательством Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева состоялось 3 июня.