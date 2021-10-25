Насколько снизилось количество преступлений с применением оружия в Казахстане
«Об эффективности принимаемых мер свидетельствует снижение более чем на половину количества преступлений, совершенных за последние 5 лет с применением огнестрельного оружия на 54%, с 488 в 2015 году до 224 в 2020 году», - уточнил Нурдильда Ораз.
В текущем году, по его словам, снижение составило 17% (со 166 до 138).
«Мероприятия по выкупу (оружия у населения) будут проведены и в последующие годы, о начале акции граждане будут информированы через СМИ», - добавил Нурдильда Ораз.
Ранее сообщалось, что в Казахстане завершилась ежегодная акция по возмездной сдаче оружия населением.
«Завершилась ежегодная акция по возмездной сдаче оружия населением, которая проводилась Министерством внутренних дел с 20 апреля этого года. На эти цели из республиканского бюджета на этот год выделено более 95 млн тенге», - сказал Нурдильда Ораз.