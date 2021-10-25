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    13:02, 25 Октябрь 2021 | GMT +6

    Насколько снизилось количество преступлений с применением оружия в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На половину снизилось количество преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия за последние 5 лет. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Об эффективности принимаемых мер свидетельствует снижение более чем на половину количества преступлений, совершенных за последние 5 лет с применением огнестрельного оружия на 54%, с 488 в 2015 году до 224 в 2020 году», - уточнил Нурдильда Ораз.

    В текущем году, по его словам, снижение составило 17% (со 166 до 138).

    «Мероприятия по выкупу (оружия у населения) будут проведены и в последующие годы, о начале акции граждане будут информированы через СМИ», - добавил Нурдильда Ораз.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане завершилась ежегодная акция по возмездной сдаче оружия населением.

    «Завершилась ежегодная акция по возмездной сдаче оружия населением, которая проводилась Министерством внутренних дел с 20 апреля этого года. На эти цели из республиканского бюджета на этот год выделено более 95 млн тенге», - сказал Нурдильда Ораз.

    Теги:
    МВД РК Статистика Правоохранительные органы
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