Насколько снизилось количество больных КВИ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какова занятость инфекционных коек в больницах республики, рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Занятость инфекционных коек составляет 24%, реанимационных - 21%», - сказал Алексей Цой.

Глава Минздрава добавил, что отмечается положительная динамика по уменьшению количества продолжающих лечение, за последние три месяца количество больных снизилось в 3,7 раз (с 84 268 до 22 353 больных).

Ранее минстр сообщил, что в республике зарегистрировано 977 714 случаев коронавирусной инфекции с положительным ПЦР-тестом и 83 209 случаев с отрицательным ПЦР-тестом, выздоровело более 95% больных. Репродуктивное число составляет 0,92 и по сравнению с августом отмечается снижение в 1,2 раза.