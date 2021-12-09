Насколько снизилось количество больных КВИ в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какова занятость инфекционных коек в больницах республики, рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Занятость инфекционных коек составляет 24%, реанимационных - 21%», - сказал Алексей Цой.
Глава Минздрава добавил, что отмечается положительная динамика по уменьшению количества продолжающих лечение, за последние три месяца количество больных снизилось в 3,7 раз (с 84 268 до 22 353 больных).
Ранее минстр сообщил, что в республике зарегистрировано 977 714 случаев коронавирусной инфекции с положительным ПЦР-тестом и 83 209 случаев с отрицательным ПЦР-тестом, выздоровело более 95% больных. Репродуктивное число составляет 0,92 и по сравнению с августом отмечается снижение в 1,2 раза.
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