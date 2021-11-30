Насколько снизилось количество больных COVID-19 за три месяца в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За последние три месяца количество больных КВИ в Казахстане снизилось в 4,2 раза. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По республике с 1 августа отмечается снижение уровня занятости инфекционных коек с 56 до 29%, реанимационных - с 45 до 23%», - сказал Марат Шоранов.

По словам вице-министра, в резерве имеется более 30 тысяч коек.

«Отмечается положительная динамика по уменьшению количества продолжающих лечение, за последние три месяца количество больных снизилось в 4,2 раза с 113 155 до 26 472 больных», - уточнил Марат Шоранов.

Ранее сообщалось, какие меры предпримут в Казахстане в целях недопущения завоза нового варианта штамма коронавирусной инфекции «омикрон».

Учитывая появление нового варианта штамма коронавирусной инфекции «омикрон», в целях недопущения его завоза на территорию республики на Межведомственной комиссии принято решение ввести с 3 декабря текущего года следующие меры:

- Ограничить въезд в РК иностранных граждан из Ботсваны, ЮАР, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Малави, Мадагаскара, Эсватини, Танзании и Гонконга;

- Ввести наличие обязательного ПЦР-теста независимо от вакцинации для лиц, прибывающих из стран, где выявлены случаи КВИ вызванные вариантом «омикрон» (на сегодняшний день это Израиль, Чехия, Нидерланды, Бельгия, Великобритания, Италия, Германия, Австралия, Канада);

- Лица, прибывающие из стран, где выявлены случаи КВИ, вызванные «омикрон» независимо от результата ПЦР-теста должны самоизолироваться на семь дней (домашний карантин).