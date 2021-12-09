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Насколько снизились золотовалютные резервы РК
9 Декабря 2021 09:24
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Насколько снизились золотовалютные резервы РК, рассказал председатель Национального банка РК Ерболат Досаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Золотовалютные резервы на конец ноября текущего года составили 35,5 млрд долларов США, снизившись за месяц на 309 млн долларов США», - уточнил Ерболат Досаев.
Согласно озвученным данным, портфель золота достиг почти 407 тонн и вырос на 267 млн долларов США.
Активы в свободно конвертируемой валюте снизились на 575 млн долларов США за счет валютных интервенций, выплаты государственного долга и других операций по счетам Правительства.
Валовые международные резервы составили 90,5 млрд долларов США, снизившись за месяц на 435 млн долларов США.
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