Насколько снизились золотовалютные резервы РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Насколько снизились золотовалютные резервы РК, рассказал председатель Национального банка РК Ерболат Досаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Золотовалютные резервы на конец ноября текущего года составили 35,5 млрд долларов США, снизившись за месяц на 309 млн долларов США», - уточнил Ерболат Досаев.

Согласно озвученным данным, портфель золота достиг почти 407 тонн и вырос на 267 млн долларов США.

Активы в свободно конвертируемой валюте снизились на 575 млн долларов США за счет валютных интервенций, выплаты государственного долга и других операций по счетам Правительства.

Валовые международные резервы составили 90,5 млрд долларов США, снизившись за месяц на 435 млн долларов США.



