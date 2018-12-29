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Насколько снизились тарифы на комуслуги, рассказал Тимур Сулейменов

29 Декабря 2018 11:31 195
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Насколько снизились тарифы на комуслуги, рассказал Тимур Сулейменов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр национальной экономики Тимур Сулейменов рассказал о снижении тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства, передает МИА «Казинформ».

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«Во исполнение вашего поручения, данного 25 декабря текущего года на заседании Правительства, касательно снижения тарифов на услуги КСК, вывоза мусора и лифтовых услуг, на сегодняшний день тарифы на данные услуги снижены во всех регионах и выглядят следующим образом - на услуги КСК снижение от 2,2% до 20%; на услуги вывоза мусора снижение от 1% (Актюбинская область) до 24,7% (Павлодарская область); на лифтовые услуги снижение от 3% (Мангистауская область) до 50% (Туркестанская область)», - сказал министр на заседании Правительства.

Вместе с этим, по его словам, министерством совместно с АО «КазТрансГаз Аймак» достигнута договоренность по снижению розничных цен на газ для населения Атырауской и Кызылординской областей.

В свою очередь, Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев попросил министров держать вопрос по снижению тарифов на контроле.

«Уважаемые коллеги, начиная с 1 января прошу взять на контроль вопрос тарифов. То есть наши потребители должны почувствовать, должны получить в своих квитанциях, должны оплатить по новым тарифам. Эту работу мы будем продолжать. Следующий год министр Сулейменов вместе с Нацбанком, когда будете смотреть коридор инфляции, прошу учитывать тарифы субъектов естественных монополий и удельный вес их нужно выяснить. В этом направлении мы будем работать», - пообещал глава Кабмина.

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Ключевые слова: Цены и тарифы, КАЗМЕДИА, Правительство РК,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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