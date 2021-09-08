Насколько снизились прямые иностранные инвестиции в экономику Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2020 году поток прямых иностранных инвестиций в экономику нашей страны снизился на 30%. Об этом сообщила депутат Мажилиса Парламента РК Дарига Назарбаева, оглашая запрос в адрес Главы Правительства Аскара Мамина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Обращаюсь к Вам по вопросу реализации инвестиционной политики в Республике Казахстан. Привлечение инвесторов в ключевые отрасли отечественной экономики являются основой для успешного развития страны. В свете пандемии и вызванной ею глобальной экономической рецессией возрастает конкуренция между государствами за привлечение инвестиций, ключевую роль играет инвестиционный климат страны», - сказала Дарига Назарбаева на пленарном заседании палаты.

Депутат отметила, что для улучшения инвестиционного климата в 2017 году была разработана Национальная инвестиционная стратегия на 2018-2022 годы (далее – Стратегия). Государством в целом предпринимается ряд комплексных мер по совершенствованию инвестиционного климата.

«Вместе с тем, согласно информации Министерства иностранных дел Республики Казахстан, в 2020 году поток прямых иностранных инвестиций в экономику нашей страны снизился на 30 процентов», - сообщила Дарига Назарбаева.

В этой связи она попросила ответить на следующие вопросы:

1. Каков текущий статус реализации Стратегии, достигнуты ли ключевые целевые индикаторы по результатам 2018-2020 гг.?

2. Стратегией определены «перспективные отрасли», в которые наиболее выгодно привлекать новые инвестиции, а именно, ИКТ, туризм и финансы. Усилены ли конкурентные позиции страны в этих отраслях, какие ключевые инвестиционные проекты были инициированы за годы реализации стратегии?

3. Какие конкретные меры за эти отчетные годы были предприняты с целью удержания действующих инвесторов и стимулирования реинвестиций?

4. Стратегией предусмотрены реализация эффективных операционных мер и внедрение новых подходов привлечения инвестиций. Какие новые подходы применяются в инвестиционной работе, каков результат их внедрения на практике?

5. Стратегией предполагалось создание системы идентификации жалоб и проблем инвесторов. Запущена ли данная система? Кроме того, внедрена ли мониторинговая система инвестиционных проектов, проводится ли регулярный анализ состояния инвестиционного климата в стране?

6. В рамках Стратегии планировалась публикация «Ежегодного доклада о состоянии инвестиционного климата Казахстана», основанного на анализе хода ее реализации. Публикуется ли данный доклад? Какие основные выводы были сделаны в 2020 году?