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    09:20, 19 Октябрь 2021 | GMT +6

    Насколько снизилась заболеваемость КВИ в Казахстане, сообщил Алексей Цой

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане за последние две недели заболеваемость коронавирусом снизилась на 17%. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Казахстане за последние две недели заболеваемость снизилась на 17%. В целом в Казахстане за последние два месяца заболеваемость снизилась в 3,8 раз, а летальность - в 3,6 раза», - сказал Алексей Цой.

    Глава Минздрава отметил, что на сегодняшний день в «зеленой» зоне находится шесть регионов: Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская, Актюбинская области и город Шымкент.

    «Республика Казахстан в целом и пять регионов в «желтой» зоне, в «красной» зоне остаются шесть регионов: это города Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области. Репродуктивное число составляет 0,97», - добавил Алексей Цой.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1387 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

    Теги:
    Правительство Здравоохранение Коронавирус в РК Алексей Цой Правительство РК Главная Минздрав РК
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